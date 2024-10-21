Суданские военные по ошибке сбили грузовой самолет ОАЭ

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана по ошибке сбили грузовой самолет ОАЭ на западе страны.
Как передает Report, об этом сообщает Sudan War Monitor.
"Сегодня около 04:00 был сбит грузовой самолет в районе Малха в Северном Дарфуре", - отмечается в статье.
Командир СБР в Северном Дарфуре Али Ризкалла заявил, что они использовали управляемые ракеты для уничтожения "египетского AN", который мог быть предназначен для бомбардировок суданских войск.
Однако доказательства с места крушения указывают на то, что этот самолет на самом деле был частью воздушного моста, организованного ОАЭ в поддержку самих СБР.
На самом деле обломки принадлежат Ил-76, и один из членов экипажа имел при себе значок, идентифицирующий его как главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и имеющей связи с Кыргызстаном, говорится в сообщении.
Предположительно на воздушном судне, которое почти полностью сгорело, находились пять человек, о выживших не сообщалось.