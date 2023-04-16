Суданская армия взяла под контроль базы спецназа, число погибших растет

Армия Судана взяла под контроль базы и штабы сил быстрого реагирования (спецназа) в семи населенных пунктах республики, в том числе в пяти административных центрах штатов.

Армия Судана взяла под контроль базы и штабы сил быстрого реагирования (спецназа) в семи населенных пунктах республики, в том числе в пяти административных центрах штатов.

Как передает Report об этом говорится в заявлении Главного командования ВС Судана в Facebook.

Согласно информации, военные "установили контроль над базами и штабами спецназа" в городах Порт-Судан (административный центр штата Красное море), Эд-Дамазин (столица штата Голубой Нил), в городе Кости в этом штате, а также в одноименных административных центрах штатов Кассала и Гедареф, городе Кадугли (столица штата Южный Кордофан). Кроме того, подразделения армии захватили лагерь спецназа Карари в городе Омдурман.

В суданской армии отметили, что бойцы спецназа "бросились в бегство и оставили все свое снаряжение и все транспортные средства".

Жертвами столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана только в Омдурмане, втором по величине городе страны, стали 29 человек, в том числе 24 мирных жителя.

До этого сообщалось о 56 погибших.