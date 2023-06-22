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Суданская армия объявила о проведении операции против спецназа в Хартуме

Суданская армия объявила о проведении операции против спецназа в Хартуме Подразделения суданской армии провели специальные операции против отрядов сил быстрого реагирования (спецназ) в Хартуме и Омдурмане, вплотную примыкающему к столице страны.
Другие страны
22 июня 2023 г. 03:31
Суданская армия объявила о проведении операции против спецназа в Хартуме

Подразделения суданской армии провели специальные операции против отрядов сил быстрого реагирования (спецназ) в Хартуме и Омдурмане, вплотную примыкающему к столице страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель вооруженных сил Судана.

"Армия провела военную спецоперацию в Омдурмане, в ходе которой было уничтожено несколько бронемашин сил быстрого реагирования", - пояснил он. Представитель ВС сообщил, что "армейские подразделения нанесли удары по позициям и объектам спецназа в нескольких районах Хартума".

Утром 21 июня закончилось трехдневное перемирие между противоборствующими сторонами. Однако вооруженные столкновения между армией и спецназом возобновились уже вечером 20 июня.

За минувшие два месяца стороны суданского конфликта более десятка раз объявляли о перемирии, но ни одно из них не было соблюдено в полном объеме.

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