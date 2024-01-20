Судан заморозил членство в восточноафриканской организации по развитию

Судан заморозил членство в восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД).

Судан заморозил членство в восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД).

Как передает Report, об этом сообщила газета Al Sudani.

Согласно сообщению газеты, глава переходного Суверенного совета Судана и главнокомандующий ВС страны Абдель Фаттах аль-Бурхан отправил в субботу утром письмо президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле, который в данный момент является председателем ИГАД.

Ранее переходный Суверенный совет Судана и вооруженные силы страны отказались от участия во внеочередном саммите ИГАД по ситуации в Судане, который состоялся 18 января в Уганде. Причиной отказа стало приглашение на саммит командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Хамдана Дагло.