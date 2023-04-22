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Судан закрывает воздушное пространство до 30 апреля

Судан закрывает воздушное пространство до 30 апреля Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 23:14
Судан закрывает воздушное пространство до 30 апреля

Управление гражданской авиации Судана распорядилось продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны до 30 апреля.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил международный аэропорт Хартума.

"Управление гражданской авиации направило летному составу извещение NOTAM, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолетов до 30 апреля. Вооруженные силы Судана предупреждают, что любое нарушение воздушного пространства будет иметь последствия", - говорится в сообщении.

Ранее командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что военные контролируют все аэропорты страны, за исключением расположенных в столице Хартуме и городе Ньяле.

Накануне силы быстрого реагирования выразили готовность частично открыть подконтрольные им аэропорты для эвакуации иностранных граждан, находящихся на территории Судана.

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