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Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 10 июля

Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 10 июля Управление гражданской авиации Судана приняло решение продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны.
Другие страны
1 июля 2023 г. 05:42
Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 10 июля

Управление гражданской авиации Судана приняло решение продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, закрытие воздушного пространства продлевается до 10 июля. Исключение будет сделано для рейсов, выполняемых в гуманитарных целях.

Ограничения на полеты были введены 22 апреля этого года в связи с ситуацией в республике и с тех пор неоднократно продлевались.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией.

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Версия на азербайджанском языке Sudan iyulun 10-dək hava məkanını bağlı saxlayacaq

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