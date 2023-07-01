Судан продлил закрытие воздушного пространства страны до 10 июля

Управление гражданской авиации Судана приняло решение продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны.

Управление гражданской авиации Судана приняло решение продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, закрытие воздушного пространства продлевается до 10 июля. Исключение будет сделано для рейсов, выполняемых в гуманитарных целях.

Ограничения на полеты были введены 22 апреля этого года в связи с ситуацией в республике и с тех пор неоднократно продлевались.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между этими двумя структурами связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией.