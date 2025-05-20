Судан полностью освободил столичную провинцию Хартум от повстанцев

Вооруженные силы Судана полностью освободили столичную провинцию Хартум от повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР).
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении ВС Судана.
"Сегодня мы заявляем, что полностью зачистили провинцию Хартум от какого-либо присутствия формирований Дагло (СБР - ред.)", - отмечено в сообщении.
Напомним, что в конце марта вооруженные силы Судана объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от повстанческих формирований СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. В свою очередь повстанцы в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе страны, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта в Судане обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.