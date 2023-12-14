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Судан и Палестина возглавили список стран с риском гуманитарного кризиса в 2024 году

Судан и Палестина возглавили список стран с риском гуманитарного кризиса в 2024 году Неправительственная гуманитарная организация "Международный комитет спасения" (IRC) опубликовала ежегодный список из 20 стран, которые в наибольшей степени подвержены риску ухудшения гуманитарной ситуации в 2024 году, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 20:59
Судан и Палестина возглавили список стран с риском гуманитарного кризиса в 2024 году

Неправительственная гуманитарная организация "Международный комитет спасения" (IRC) опубликовала ежегодный список из 20 стран, которые в наибольшей степени подвержены риску ухудшения гуманитарной ситуации в 2024 году, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"За 2023 год общее число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, возросло до 300 млн, а тех, кто был вынужден покинуть свои дома, - до 110 млн. На 20 стран, в основном находящихся в Африке, приходится около 10% населения всего мира, 70% перемещенных лиц, 86% гуманитарных потребностей", - следует из пресс-релиза IRC.

Первое место в списке занимает Судан, где из-за военных действий, "минимального внимания международного сообщества и риска региональных последствий" 25 млн человек, по оценкам, будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2024 году, а число перемещенных лиц достигнет 6 млн. В Палестине, которая заняла вторую строчку, помощь может потребоваться по меньшей мере 3 млн перемещенных лиц. В арабской стране также существует риск коллапса системы здравоохранения.

Третью строчку занял Южный Судан, население которого продолжает страдать от последствий вооруженного конфликта и изменений климата. Кроме того, в 2024 году в этой стране может произойти наводнение, вызванное явлением Эль-Ниньо, указали в IRC. В первую 10 также вошли Буркина-Фасо, Мьянма, Мали, Сомали, Нигер, Эфиопия, Демократическая Республика Конго.

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