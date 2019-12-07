Судан анонсировал вывод своих военных из Йемена

Судан отзовет из Йемена свой воинский контингент, входящий в состав арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ведущий войну с хуситскими повстанцами из движения "Ансаруллах".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил премьер-министр Судана Абдулла Хамдук на конференции в США.

Премьер посетил с визитом США, чтобы обсудить вопрос исключения Судана из списка стран-спонсоров международного терроризма.

Глава правительства назвал отправку суданских военных в Йемен "наследием прежнего режима".

"Конфликт в Йемене невозможно урегулировать военным путем. Проблема должна быть урегулирована политическими средствами", - указал А.Хамдук.

Он указал, что в Йемене остается около пяти тысяч суданских военных.

"Этот контингент непременно будет выведен из Йемена", - добавил премьер.