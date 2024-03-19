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Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры из-за угроз хуситов

Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры из-за угроз хуситов Управление торгового флота США рекомендовало судам под американским флагом отключать транспондеры автоматической системы идентификации (AIS) при переходе через южную часть Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.
Другие страны
19 марта 2024 г. 09:47
Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры из-за угроз хуситов

Управление торгового флота США рекомендовало судам под американским флагом отключать транспондеры автоматической системы идентификации (AIS) при переходе через южную часть Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это связано с угрозами атак со стороны йеменских хуситов.

Управление сообщает, что это решение принимается на фоне "47 отдельных нападений хуситов на коммерческие суда и один захват судна хуситами" в этих районах с ноября 2023 года.

"Коммерческие суда под американским флагом, проходящие через южную часть Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив со включенными AIS-транспондерам подвергаются повышенной угрозе нападения со стороны враждебных игроков. Коммерческим судам под флагом США, действующих в этих районах, настоятельно рекомендуется выключить свои AIS-транспондеры за исключением случаев, когда капитаны судов считают, что это поставит под угрозу безопасность судна", - говорится в заявлении на сайте управления.

Отключение транспондеров затрудняет возможности для отслеживания и точного нацеливания на судно. Кроме того, судам рекомендовано держаться как можно дальше от береговой линии Йемена без ущерба для безопасности мореплавания.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.

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Версия на английском языке US Maritime Administration issues new advisory amid rising maritime threats in Middle East

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