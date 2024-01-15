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Суда Maersk с грузом Минобороны США прошли Красное море

Суда Maersk с грузом Минобороны США прошли Красное море Проход через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, был разрешен судам датской компании Maersk, несмотря на то что всего 10 дней назад она приостановила движение всех своих судов в Красном море на неопределенный срок из-за р
Другие страны
15 января 2024 г. 19:34
Суда Maersk с грузом Минобороны США прошли Красное море

Проход через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, был разрешен судам датской компании Maersk, несмотря на то что всего 10 дней назад она приостановила движение всех своих судов в Красном море на неопределенный срок из-за риска нападений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ВМС США охраняют суда американской дочерней компании Maersk Line, Limited.

Груз принадлежит, в том числе, Минобороны США.

"Суда смогли пройти в это время благодаря присутствию подразделений ВМС США, что снизило опасность для экипажей и грузов. Груз на этих кораблях принадлежит Министерству обороны США, Госдепартаменту, Агентству США по международному развитию и другим правительственным структурам США и поэтому находится под охраной ВМС США во время прохода через пролив", - прокомментировали в компании.

Ранее Maersk сообщила, что возобновит перевозки в Красном море после начала там операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в регионе, которая проводится международными силами. Но позже, после попадания ракеты в контейнеровоз Maersk Hangzhou 30 декабря, решила на неопределенный срок приостановить передвижение своих судов в Красном море.

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