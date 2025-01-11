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Суда ФРГ взяли на буксир потерявший управление танкер

Суда ФРГ взяли на буксир потерявший управление танкер Три германских судна взяли на буксир потерявший управление танкер Eventin, который дрейфовал в Балтийском море к северу от острова Рюген, и помогают ему оставаться на месте.
Другие страны
11 января 2025 г. 04:35
Суда ФРГ взяли на буксир потерявший управление танкер

Три германских судна взяли на буксир потерявший управление танкер Eventin, который дрейфовал в Балтийском море к северу от острова Рюген, и помогают ему оставаться на месте.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на морскую аварийно-спасательную службу.

Сначала к Eventin в пятницу вечером прибыло и установило связь с ним буксирное судно Bremen Fighter. Позже подошли еще два и помогают ему удерживать танкер на месте: это VB Luca и VB Bremen. На Eventin с помощью вертолета высажена команда экспертов. "У них с собой фонари и радиостанции, поскольку на борту постепенно садятся аккумуляторы", - сообщил представитель спасательной службы. По предварительным данным, на Eventin отключилось электричество.

Ситуацию осложняет непогода: в районе, где находится танкер, разыгрался шторм, волны достигают высоты 2,5 м.

Согласно информации германской аварийно-спасательной службы, на борту Eventin находится около 99 тыс. тонн нефти. Речь идет о 274-метровом судне, которое ходит под флагом Панамы. Экипаж - 24 человека. Танкер направлялся из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Причиной потери управления, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Опасности для окружающей среды пока нет.

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