Суд заблокировал указ Трампа об отказе нелегальным мигрантам в убежище в США

Окружной суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) постановил в понедельник приостановить исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такое решение принял судья Ричард Сиборг. Оно предписывает иностранным мигрантам дожидаться в своей стране или Мексике ответа на запрос о предоставлении убежища в Соединенных Штатах и вступает в силу 12 апреля.

Администрация президента Дональда Трампа привлекла несколько тысяч военнослужащих к операции Faithful Patriot по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. 9 ноября 2018 года глава государства подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим эту границу. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

25 ноября 2018 года порядка 500 выходцев из стран Центральной Америки попытались прорваться из мексиканского города Тихуана в США. Сотрудники американских силовых ведомств использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.