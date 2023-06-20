О нас

Суд выдал новый ордер на арест экс-премьера Пакистана

Суд выдал новый ордер на арест экс-премьера Пакистана Пакистанский суд выдал новый ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана без права внесения залога по двум делам о поджоге.
Другие страны
20 июня 2023 г. 20:49
Суд выдал новый ордер на арест экс-премьера Пакистана

Пакистанский суд выдал новый ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана без права внесения залога по двум делам о поджоге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал ARY News.

По его данным, суд по борьбе с терроризмом Лахора выдал ордер на арест без права внесения залога в отношении председателя ДЗС и других партийных лидеров.

Как отмечает телеканал, ордера были выданы за их постоянное отсутствие на слушаниях по делам о двух поджогах - офиса партии "Пакистанская мусульманская лига (Наваз)" и контейнера.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pakistani court issues non-bailable arrest warrants against ex-PM Imran Khan

Другие новости из категории

В США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена
В США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена
20 июня 2023 г. 21:19
Поиски пропавшего в Атлантическом океане батискафа охватили почти 26 тыс. кв. км
Поиски пропавшего в Атлантическом океане батискафа охватили почти 26 тыс. кв. км
20 июня 2023 г. 21:00
Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию и Беларусь
Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию и Беларусь
20 июня 2023 г. 20:30
Объем морских поставок российской нефти снизился до 3,63 млн баррелей в день
Объем морских поставок российской нефти снизился до 3,63 млн баррелей в день
20 июня 2023 г. 20:18
Блинкен: США испытывали бы глубокую обеспокоенность присутствием разведки КНР на Кубе
Блинкен: США испытывали бы глубокую обеспокоенность присутствием разведки КНР на Кубе
20 июня 2023 г. 20:00
Замглавы МИД России, Турции, Сирии и Ирана провели встречу в Астане
Замглавы МИД России, Турции, Сирии и Ирана провели встречу в Астане
20 июня 2023 г. 19:24
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Сын президента США признался в налоговых нарушениях
Сын президента США признался в налоговых нарушениях
20 июня 2023 г. 19:05
Новое судебное заседание по делу Трампа состоится 14 августа
Новое судебное заседание по делу Трампа состоится 14 августа
20 июня 2023 г. 18:49
Население Германии в прошлом году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет
Население Германии в прошлом году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет
20 июня 2023 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi