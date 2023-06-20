Суд выдал новый ордер на арест экс-премьера Пакистана

Пакистанский суд выдал новый ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана без права внесения залога по двум делам о поджоге.

Пакистанский суд выдал новый ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана без права внесения залога по двум делам о поджоге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал ARY News.

По его данным, суд по борьбе с терроризмом Лахора выдал ордер на арест без права внесения залога в отношении председателя ДЗС и других партийных лидеров.

Как отмечает телеканал, ордера были выданы за их постоянное отсутствие на слушаниях по делам о двух поджогах - офиса партии "Пакистанская мусульманская лига (Наваз)" и контейнера.