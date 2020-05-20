Суд впервые вынес смертный приговор по Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор посредством видеоконференции, проведенной на платформе Zoom.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель высшего судебного органа республики Куань Цянь Ин.

Верховный суд приговорил 37-летнего гражданина Малайзии к высшей мере наказания за участие в контрабанде наркотиков в 2011 году.

"Данное уголовное дело стало первым, когда смертный приговор был вынесен на дистанционном слушании", - отметила она.

По ее словам, "для снижения риска распространения коронавируса местные суды начали проводить слушания дистанционно, в том числе по уголовным делам".

Официальный представитель также отметила, что "разбирательство данного дела проходило в формате видеоконференции".