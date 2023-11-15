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Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии

Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 14:07
Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии

Французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.

По данным источников, всего по делу о применении химоружия выдано четыре ордера на арест. Помимо сирийского лидера, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не уточняет.

Всем четверым предъявлены обвинения в преступлениях против человечества и в соучастии в военных преступлениях. В Дамаске информацию об ордере на арест в отношении Асада пока не комментировали.

Первые сообщения об использовании химических отравляющих веществ (ОВ) в Сирии появились 23 декабря 2012 года Тогда, как заявила сирийская оппозиция, в пригороде города Хомса - эль-Байда - в результате химической атаки правительственных сил погибли шесть человек.

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Версия на английском языке France issues arrest warrant for Syria's Bashar al-Assad
Версия на азербайджанском языке Fransa məhkəməsi Bəşşar Əsədin həbsilə bağlı order verib

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