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Суд во Франции рассмотрит дело в отношении главы МВД

Суд во Франции рассмотрит дело в отношении главы МВД Кассационный суд, высшая судебная инстанция Франции, выскажется в феврале о допустимости рассмотрения жалобы на закрытие дела главы МВД Жеральда Дарманена, обвиненного в изнасиловании.
Другие страны
19 января 2024 г. 04:44
Суд во Франции рассмотрит дело в отношении главы МВД

Кассационный суд, высшая судебная инстанция Франции, выскажется в феврале о допустимости рассмотрения жалобы на закрытие дела главы МВД Жеральда Дарманена, обвиненного в изнасиловании.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, "решение о том, допустимо ли обжалование закрытия дела против Дарманена, будет оглашено 14 февраля".

Дело в отношении Дарманена было открыто после жалобы, поданной в 2017 году Софи Паттерсон-Спац. Она обвиняла Дарманена, занимавшего тогда пост министра государственной службы, в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием.

По словам истицы, Дарманен в 2009 году принуждал ее к интимным отношениям в обмен на свое содействие.

Первое расследование по этой жалобе было прекращено французской юстицией в августе 2018 года за отсутствием состава преступления. Однако женщина подала апелляцию. Летом 2020 года Апелляционный суд Парижа, постановил возобновить расследование в отношении Дарманена. В ходе слушаний Дарманен признал, что вступал в интимную связь с Паттерсон-Спац, но по взаимному согласию.

Отметим, что 24 января 2023 года Апелляционный суд Парижа подтвердил законность закрытия дела в отношении министра.

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