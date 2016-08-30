 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Суд во Франции приостановил запрет на ношение буркини в Канне

    Аналогичные постановления, уже принятые в трех десятках городов и коммун Франции, могут быть в самое ближайшее время отменены

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Административный суд французского города Ниццы сегодня приостановил действие введенного властями города Канн запрета на ношение буркини - купального костюма для мусульманок, полностью закрывающего тело и отвечающего нормам ислама.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

    Как отмечает Le Parisien, постановление суда Ниццы полностью совпадает с решением Государственного совета Франции о приостановлении запрета на ношение буркини, введенного мэрией города Вильнёв-Лубе. Госсовет постановил, что "решение мэрии является серьезным и противоречащим законам нарушением основополагающих свобод граждан". Данное решение Госсовета создает юридический прецедент, на который теперь должны ориентироваться другие судебные инстанции. Это означает, что аналогичные запрещающие постановления, уже принятые в трех десятках городов и коммун Франции, могут быть в самое ближайшее время отменены.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi