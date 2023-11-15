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Суд во Франции освободил полицейского, застрелившего 17-летнего водителя в Нантере

Суд во Франции освободил полицейского, застрелившего 17-летнего водителя в Нантере Французский суд освободил из-под стражи полицейского, застрелившего в июне в парижском пригороде Нантер 17-летнего водителя алжирского происхождения, который отказался выполнить требования стражей порядка.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 18:15
Суд во Франции освободил полицейского, застрелившего 17-летнего водителя в Нантере

Французский суд освободил из-под стражи полицейского, застрелившего в июне в парижском пригороде Нантер 17-летнего водителя алжирского происхождения, который отказался выполнить требования стражей порядка.

Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на прокуратуру.

Полицейский, находившийся под стражей с 29 июня, после освобождения был помещен под судебный надзор. Ему запрещено вступать в контакт со свидетелями и потерпевшими, посещать Нантер, а также владеть оружием. На данный момент следствие продолжается.

17-летний водитель был убит сотрудником правоохранительных органов в Нантере 27 июня. Его смерть стала катализатором массовых демонстраций по всей Франции, вылившихся в погромы. В начале июля беспорядки удалось подавить. По оценкам страховых компаний, общий ущерб от действий погромщиков составил более 700 млн евро. За различные нарушения около 2 тыс. участников беспорядков были осуждены.

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