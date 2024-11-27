Суд во Франции огласит вердикт по делу Ле Пен 31 марта

Парижский суд огласит 31 марта 2025 года вердикт по делу об ассистентах в Европарламенте в отношении Марин Ле Пен и некоторых других бывших и действительных членов партии "Национальное объединение".

Парижский суд огласит 31 марта 2025 года вердикт по делу об ассистентах в Европарламенте в отношении Марин Ле Пен и некоторых других бывших и действительных членов партии "Национальное объединение".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из итогов завершившихся сегодня слушаний по делу, которые длились почти месяц.

Напомним, что процесс по делу Ле Пен и других членов партии начался 30 сентября. По версии следствия, посредством "фиктивного найма ассистентов в Европарламенте была создана финансовая схема присвоения европейских средств". Политика подозревают в том, что она выплачивала зарплату главе своего секретариата Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье из фондов ЕС, тогда как они были трудоустроены в ее партии. Прокуратура требует приговорить Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный период.