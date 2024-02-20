Суд во Франции конфисковал виллу за 120 млн евро, связанную с "Газпромом"

Французский суд наложил арест на виллу российско-армянского бизнесмена, владельца "Ташир Груп" Самвела Карапетяна.
Как передает Report, об этом сообщает Le Monde.
Официально недвижимость принадлежит Карапетяну, однако Парижская прокуратура утверждает, что реальным бенефициаром является дочерняя структура "Газпрома" - компания "Газпром нефть".
По информации Le Monde, крупный объект стоимостью в 120 млн евро расположен в коммуне Рокебрюн-Кап-Мартен на Лазурном берегу. После введения Западом антироссийских санкций, для Франции это самый крупный арест имущества, связанного с российским капиталом.