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Суд во Франции конфисковал виллу за 120 млн евро, связанную с "Газпромом"

Суд во Франции конфисковал виллу за 120 млн евро, связанную с "Газпромом" Французский суд наложил арест на виллу российско-армянского бизнесмена, владельца "Ташир Груп" Самвела Карапетяна.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 12:23
Суд во Франции конфисковал виллу за 120 млн евро, связанную с Газпромом

Французский суд наложил арест на виллу российско-армянского бизнесмена, владельца "Ташир Груп" Самвела Карапетяна.

Как передает Report, об этом сообщает Le Monde.

Официально недвижимость принадлежит Карапетяну, однако Парижская прокуратура утверждает, что реальным бенефициаром является дочерняя структура "Газпрома" - компания "Газпром нефть".

По информации Le Monde, крупный объект стоимостью в 120 млн евро расположен в коммуне Рокебрюн-Кап-Мартен на Лазурном берегу. После введения Западом антироссийских санкций, для Франции это самый крупный арест имущества, связанного с российским капиталом.

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