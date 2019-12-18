​Суд вынес окончательный приговор экс-помощнику Трампа на выборах

Федеральный суд столичного округа Колумбия приговорил бывшего советника избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Рика Гейтса к 45 дням тюрьмы и трем годам условно.

Как передает Report, Гейтс признан виновным в сговоре и даче ложных показаний перед ФБР.

Отметим, что 8-го марта федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.