Суд в ЮАР наложил запрет на поиски газа группой Shell на шельфе страны

Суд в ЮАР запретил во вторник одному из подразделений энергетической группы Royal Dutch Shell проводить сейсмические исследования в целях обнаружить месторождения нефти и газа на шельфе южноафриканской провинции Восточный Кейп.

Суд в ЮАР запретил во вторник одному из подразделений энергетической группы Royal Dutch Shell проводить сейсмические исследования в целях обнаружить месторождения нефти и газа на шельфе южноафриканской провинции Восточный Кейп.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Компания Shell не предоставила никаких доказательств с тем, чтобы опровергнуть многочисленные мнения экспертов об угрозе морским животным от готовящихся работ", - заявил судья Джеральд Блум, зачитывая постановление Высокого суда города Маканда. Он назвал незаконным и недействительным данное властями ЮАР группе Royal Dutch Shell право на разведку, так как процесс консультаций был некорректным.

Иск в отношении Royal Dutch Shell был подан группой рыбаков из общин района, известного как Дикий берег. Именно там должны были проводиться основные сейсмические работы. Энергетическая группа имеет право подать апелляцию.

Корпорация Total открыла в 2019 году на шельфе ЮАР крупнейшее на юге Африки месторождение газового конденсата Брулпадда с запасами 1 млрд баррелей или 140 млн тонн. Год спустя вблизи от него специалисты Total обнаружили еще одно глубоководное месторождение газового конденсата. Сейчас многие энергетические группы добиваются получения от южноафриканского правительства лицензий на проведение геологоразведочных работ на шельфе ЮАР.