Суд в Японии продлил арест бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Токийский окружной суд продлил срок ареста бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона на 10 дней.

Как передает Report, об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, он останется под стражей до 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Японии выдала ордер на арест Карлоса Гона по новым обвинениям.

19 ноября Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов. Он отрицает обвинения в свой адрес.