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    Суд в Японии продлил арест бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Токийский окружной суд продлил срок ареста бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона на 10 дней.

    Как передает Report, об этом сообщает NHK.

    По данным телеканала, он останется под стражей до 1 января 2019 года.

    Ранее сообщалось, что прокуратура в Японии выдала ордер на арест Карлоса Гона по новым обвинениям.

    19 ноября Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов. Он отрицает обвинения в свой адрес.

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