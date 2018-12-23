Суд в Японии продлил арест бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Токийский окружной суд продлил срок ареста бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона на 10 дней.
Как передает Report, об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, он останется под стражей до 1 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что прокуратура в Японии выдала ордер на арест Карлоса Гона по новым обвинениям.
19 ноября Гон был арестован по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов. Он отрицает обвинения в свой адрес.
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