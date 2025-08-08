Суд в Венгрии взял под стражу мужчину, который искал киллера для Орбана

Окружной суд в Будапеште в пятницу принял решение о взятии под стражу мужчины, подозреваемого в попытке нанять киллера для убийства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как передает Report, об этом сообщают венгерские СМИ.

Следствие установило, что задержанный в июле 2025 года опубликовал в сети призыв найти "лучшего наемного убийцу" для Орбана, пообещав заплатить за это в форинтах или другой валюте.

Согласно сообщению суда, мужчина окончил университет, но не имеет работы и живет с родителями, а с 2018 года находится на психиатрическом лечении.

Во время допроса в пятницу он сказал, что у него бывают вспышки гнева, но в таких случаях он нападает на себя, никому не причиняя вреда.

Однако суд согласился с мнением прокуратуры, что существует риск повторного совершения преступления, поэтому арест является оправданным. Он продлится месяц – до 8 сентября, а принудительные меры должны быть выполнены в венгерском Институте судебной экспертизы и психиатрической экспертизы.

Его арестовали в среду.