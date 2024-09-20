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Суд в Венесуэле выдал ордер на задержание президента Аргентины

Суд в Венесуэле выдал ордер на задержание президента Аргентины Суд в Венесуэле одобрил запрос Генпрокуратуры о выдаче ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея по делу о конфискации Соединенными Штатами венесуэльского самолета Emtrasur, находившегося в Буэнос-Айресе.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 02:07
Суд в Венесуэле выдал ордер на задержание президента Аргентины

Суд в Венесуэле одобрил запрос Генпрокуратуры о выдаче ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея по делу о конфискации Соединенными Штатами венесуэльского самолета Emtrasur, находившегося в Буэнос-Айресе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении, которое обнародовал Верховный суд Венесуэлы.

"Суд первой инстанции Каракаса в связи с ходатайством, сделанным Генпрокуратурой 18 сентября, в котором говорилось, что она просит принять превентивные меры по ограничению свободы в связи с расследованием в отношении гражданина Хавьера Милея, решил одобрить запрошенное", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 сентября генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил, что возглавляемое им ведомство добивается ордера на задержание Милея, его сестры и генерального секретаря канцелярии президента Карины Милея, а также министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. По словам венесуэльского генпрокурора, они обвиняются, в частности, в краже с отягчающими обстоятельствами. МИД Аргентины назвал расследование в отношении Милея необоснованным, так как решение о передаче самолета США принял аргентинский суд.

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Версия на азербайджанском языке Venesuela məhkəməsi Argentina Prezidentinin həbsinə order verib

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