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Суд в Вашингтоне обязал администрацию Трампа возобновить помощь другим странам

Суд в Вашингтоне обязал администрацию Трампа возобновить помощь другим странам Федеральный суд округа Колумбия обязал администрацию американского президента Дональда Трампа на время возобновить помощь другим странам со стороны США, которая ранее была приостановлена.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 09:11
Суд в Вашингтоне обязал администрацию Трампа возобновить помощь другим странам

Федеральный суд округа Колумбия обязал администрацию американского президента Дональда Трампа на время возобновить помощь другим странам со стороны США, которая ранее была приостановлена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении, опубликованном 13 февраля в электронной базе суда.

Как подчеркнул в документе судья Амир Али, вашингтонская администрация пока не представила исчерпывающих объяснений того, "почему всеобъемлющее прекращение всей одобренной Конгрессом зарубежной помощи <...> было необходимо для проведения проверок этих программ". Согласно постановлению, властям США следует на время разбирательства в этом суде отменить запрет на оказание помощи, чтобы избежать "увеличения масштабов уже причиненного огромного вреда". Речь идет об ущербе для различных американских организаций и компаний, связанных с оказанием США помощи другим странам.

Иск к администрации Трампа был подан ранее на этой неделе группой правозащитных организаций, торгово-промышленных объердинений и подрядных организаций. Они требуют полностью отменить заморозку зарубежной помощи. Истцы подчеркивают, что принятые администрацией Трампа меры нанесли им серьезный ущерб.

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