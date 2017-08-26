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    Суд в турецкой провинции Эскишехир арестовал предполагаемого "командира" ИГ

    Власти Турции задержали 41-летнего иракца с инициалами С.Е.Т. в ходе рейда в одном из отелей провинции Эскишехир

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Суд в турецкой провинции Эскишехир в субботу арестовал предполагаемого "командира" террористической группировки ИГ.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet.

    Власти Турции задержали 41-летнего иракца с инициалами С.Е.Т. в ходе рейда в одном из отелей провинции Эскишехир в рамках расследования против ИГ. Полное имя подозреваемого не называется.

    Ранее предполагаемый "командир" ИГ находился в иракской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. По данным издания, он сбежал из тюрьмы при помощи представителей радикальной группировки.

    Еще четыре человека, подозреваемых в связях с "командиром" ИГ, после прохождения необходимых процедур в полиции были направлены в специальные центры для депортации.

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