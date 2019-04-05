​Суд в Токио подтвердил правомерность нового ареста Карлоса Гона

Токийский окружной суд подтвердил в пятницу правомерность нового ареста бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который произошел накануне. Как передаёт Report об этом ТАСС сообщили в Токийском окружном суде.

Отмечается, что арест Гона по подозрению в нарушении закона о ведении корпоративной деятельности продлится по крайней мере до 14 апреля. До этого момента столичная прокуратура должна будет выдвинуть ему официальные обвинения или оформить запрос на продление ареста без их предъявления.

Защита Гона подаст апелляцию по вынесенному решению. Об этом заявил глава группы адвокатов задержанного Дзюнъитиро Хиронака.

"Решение о новом аресте после того, как суд одобрил выход под залог и признал, что никакой угрозы того, что улики по делу (Карлоса Гона) могут быть уничтожены, нет, - совершенно неприемлемо", - цитирует его агентство Kyodo. Хиронака подчеркнул, что апелляция на решение Токийского окружного суда будует подана уже в пятницу.

В четверг утром в квартиру Гона в центре Токио пришли представители токийской прокуратуры и вывезли его оттуда на автомобиле. После этого он был доставлен в прокуратуру для проведения процедуры ареста. Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении Гона. Для японской системы правосудия не характерен повторный арест подозреваемого после того, как тот уже был отпущен под залог.