О нас

Суд в Техасе вновь временно разрешил проводить аборты

Суд в Техасе вновь временно разрешил проводить аборты Суд в штате Техас приостановил действие временного запрета на проведение абортов.
Другие страны
29 июня 2022 г. 08:44
Суд в Техасе вновь временно разрешил проводить аборты

Суд в штате Техас приостановил действие временного запрета на проведение абортов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в размещенном во вторник в Twitter сообщении правозащитной организации Центр репродуктивных прав, которая подала соответствующий иск.

24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на проведение абортов. Теперь каждый штат может самостоятельно запрещать, разрешать или ограничивать их проведение. В Техасе действует так называемый условный закон, который автоматически вводит запрет на аборты после данного решения Верховного суда. Однако этот закон вступает в силу через 30 дней после решения. При этом 24 июня вступил в силу временный шестинедельный запрет на проведение абортов, который и оспаривают правозащитники.

Рассмотрение иска Центра репродуктивных прав назначено на 12 июля. До того времени, когда суд вынесет решение, действие временного запрета заблокировано. Таким образом, аборты в Техасе вновь разрешены по крайней мере до указанной даты.

Решение Верховного суда значительно усложнило ситуацию с проведением абортов. Поскольку регулирующие меры переданы на уровень штатов, то и оспаривать их можно на уровне штатов. Ранее во вторник аналогичный иск был подан в Луизиане. В результате вступление в силу запрещающего аборты закона там также было отложено. Решение по иску в Луизиане ожидается 8 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi