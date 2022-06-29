Суд в Техасе вновь временно разрешил проводить аборты

Суд в штате Техас приостановил действие временного запрета на проведение абортов.

Суд в штате Техас приостановил действие временного запрета на проведение абортов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в размещенном во вторник в Twitter сообщении правозащитной организации Центр репродуктивных прав, которая подала соответствующий иск.

24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на проведение абортов. Теперь каждый штат может самостоятельно запрещать, разрешать или ограничивать их проведение. В Техасе действует так называемый условный закон, который автоматически вводит запрет на аборты после данного решения Верховного суда. Однако этот закон вступает в силу через 30 дней после решения. При этом 24 июня вступил в силу временный шестинедельный запрет на проведение абортов, который и оспаривают правозащитники.

Рассмотрение иска Центра репродуктивных прав назначено на 12 июля. До того времени, когда суд вынесет решение, действие временного запрета заблокировано. Таким образом, аборты в Техасе вновь разрешены по крайней мере до указанной даты.

Решение Верховного суда значительно усложнило ситуацию с проведением абортов. Поскольку регулирующие меры переданы на уровень штатов, то и оспаривать их можно на уровне штатов. Ранее во вторник аналогичный иск был подан в Луизиане. В результате вступление в силу запрещающего аборты закона там также было отложено. Решение по иску в Луизиане ожидается 8 июля.