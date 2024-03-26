Суд в США встал на сторону Мексики в ее иске против оружейных магазинов из Аризоны

Суд в США встал на сторону Мексики в ее иске против оружейных магазинов из Аризоны

Федеральный окружной суд Аризоны признал обоснованность поданного Мексикой иска к пяти американским оружейным магазинам, которые мексиканское правительство обвиняет в незаконном обороте оружия.

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