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Суд в США встал на сторону Мексики в ее иске против оружейных магазинов из Аризоны

Суд в США встал на сторону Мексики в ее иске против оружейных магазинов из Аризоны Федеральный окружной суд Аризоны признал обоснованность поданного Мексикой иска к пяти американским оружейным магазинам, которые мексиканское правительство обвиняет в незаконном обороте оружия.
Другие страны
26 марта 2024 г. 06:08
Суд в США встал на сторону Мексики в ее иске против оружейных магазинов из Аризоны

Федеральный окружной суд Аризоны признал обоснованность поданного Мексикой иска к пяти американским оружейным магазинам, которые мексиканское правительство обвиняет в незаконном обороте оружия.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении мексиканского МИД.

"Федеральный суд округа Аризона, расположенный в городе Тусон, вынес положительное для Мексики решение по иску против пяти оружейных магазинов, расположенных в этом штате", - сообщили в дипведомстве.

"Судья Розмари Маркес постановила, что у магазинов были различные сигналы о том, что проданное ими огнестрельное оружие в конечном счете попадет в Мексику и будет использовано в незаконных целях. По этой причине суд признал, что Мексика имеет право подавать иск от своего имени и от имени своего населения", - говорится в заявлении. Там добавили, что Мексике удалось успешно доказать, что "магазины не пользуются иммунитетом от своей халатной деловой практики".

В октябре 2022 года Мексика подала гражданский иск против пяти оружейных магазинов штата Аризона, обвинив их в пособничестве незаконному ввозу оружия в латиноамериканскую страну.

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