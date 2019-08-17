Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минюст США.

По данным минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением американского закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона об отмывании денег, а также закона о конфискации за деятельность, связанную с терроризмом.

Утверждается, что танкер перевозил в Сирию нефть из Ирана в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который США ранее объявили террористической организацией.