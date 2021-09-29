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Суд в США разрешил экстрадировать экс-президента Перу на родину

Суд в США разрешил экстрадировать экс-президента Перу на родину Экс-президент Перу Алехандро Толедо, находящийся под арестом в США в связи с предъявленными ему на родине обвинениями в коррупции, может быть передан властям своей страны.
Другие страны
29 сентября 2021 г. 04:17
Суд в США разрешил экстрадировать экс-президента Перу на родину
Алехандро Толедо

Экс-президент Перу Алехандро Толедо, находящийся под арестом в США в связи с предъявленными ему на родине обвинениями в коррупции, может быть передан властям своей страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на решение федерального окружного суда США по Северному округу штата Калифорния.

"Заслушав и рассмотрев доказательства совершения преступления, суд счел их достаточными для подтверждения обвинений в сговоре и отмывании денег в соответствии с положениями договора о выдаче между Соединенными Штатами Америки и Республикой Перу", - цитирует агентство вердикт судьи Томаса Хикссона. Таким образом, уточняет Bloomberg, судья отклонил прошение Толедо об отказе в экстрадиции на родину. По информации агентства, представители Минюста США в своем ходатайстве к суду поддержали запрос Лимы на экстрадицию 73-летнего экс-президента.

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $34 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу. По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США.

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