​Суд в США признал бывшего мусорщика серийным убийцей

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Бывший мусорщик из Лос-Анджелеса признан виновным в серии убийств, которые продолжались более 20 лет и, пока подозреваемый не был арестован, приписывались неопознанному преступнику по прозвищу "Грим Слипер" ("Угрюмый спящий").

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, жюри присяжных признало 63-летнего Лонни Франклина виновным в десяти убийствах и одном покушении на убийство.

Убийства молодых чернокожих женщин в Лос-Анджелесе начались в 1985 году и длились до 2007 года. Жертвами преступника стали десять женщин, в том числе 15-летняя девочка. Убийца получил прозвище "Грим Слипер", поскольку после неудачного нападения в 1988 году он 14 лет не совершал новых преступлений.

Франклин был арестован в 2010 году, после того как полиция связала следы ДНК, оставленные на телах жертв, с генетическим материалом его сына, арестованного за другие правонарушения.

После признания виновным в серии убийств Франклину грозит смертная казнь. Ожидается, что жюри рассмотрит вопрос о приговоре 12 мая.