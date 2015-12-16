​Суд в США признал 16-летнего подростка виновным в убийстве учительницы

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ 16-летний житель американского штата Массачусетс признан виновным в убийстве школьной учительницы.

Как передает Report, такой вердикт вынесло во вторник жюри присяжных в ходе судебных слушаний в городе Салем.

Обвинения Филиппу Чизму были предъявлены еще в октябре 2013 года. По данным прокуратуры, подросток, которому на тот момент было 14 лет, оставшись в школе города Денверс после занятий, подкараулил свою 24-летнюю учительницу математики Колин Ритцер в уборной. Как утверждала сторона обвинения, Чизм напал на женщину с канцелярским ножом, нанес ей многочисленные ранения, после чего задушил и надругался.

Исходя из тяжести совершенного преступления, Чизма судили как совершеннолетнего. Защита подростка заявляла, что он страдает душевным расстройством и не мог отвечать за свои действия. Адвокаты также представили результаты медэкспертизы, согласно которой молодой человек совершил убийство во время психического припадка.

Окончательный приговор в отношении подростка будет вынесен позднее. Прокуратура требует для него пожизненного заключения.