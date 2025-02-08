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Суд в США приостановил план Трампа по отправке сотрудников USAID в отпуск

Суд в США приостановил план Трампа по отправке сотрудников USAID в отпуск Суд в США временно разрешил примерно 2700 сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID), отправленным в отпуск администрацией президента Дональда Трампа, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по роспуску агент
Другие страны
8 февраля 2025 г. 09:31
Суд в США приостановил план Трампа по отправке сотрудников USAID в отпуск

Суд в США временно разрешил примерно 2700 сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID), отправленным в отпуск администрацией президента Дональда Трампа, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по роспуску агентства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Распоряжение судьи Окружной судья США Карла Николса будет действовать до 14 февраля. Оно запрещает администрации Трампа отправлять в оплачиваемый отпуск около 2200 сотрудников USAID, начиная с сегодняшнего дня, а также восстанавливает около 500 работников, уже переведённых в неоплачиваемый отпуск.

Кроме того, суд запретил администрации перемещать гуманитарных сотрудников USAID, работающих за пределами США.

Николс рассмотрит ходатайство о более длительной приостановке решений на слушании, запланированном на 12 февраля. В постановлении он отметил, что профсоюзы представили "убедительное доказательство непоправимого ущерба", если суд не вмешается.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ məhkəməsi Trampın USAID əməkdaşlarını məzuniyyətə göndərmək planını dayandırıb

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