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Суд в США прекратил разбирательство по делу Трампа о хранении документов

Суд в США прекратил разбирательство по делу Трампа о хранении документов Апелляционный суд 11-го округа США, расположенный в Атланте (штат Джорджия), прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 04:08
Суд в США прекратил разбирательство по делу Трампа о хранении документов

Апелляционный суд 11-го округа США, расположенный в Атланте (штат Джорджия), прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда.

"Ходатайство об отклонении апелляции в отношении Дональда Трампа удовлетворено", - отмечается в постановлении.

Сотрудники Федерального бюро расследований США в ходе обыска, проведенного в августе 2022 года в поместье Трампа во Флориде, изъяли 102 документа, на 17 из которых стоял гриф "совершенно секретно". В июне 2024 года суд предъявил политику обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Ему грозило до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

В июле федеральный суд Южного округа штата Флорида постановил отклонить все обвинения по данному уголовному делу. В постановлении судьи Эйлин Кэннон говорилось, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США.

В августе Смит обжаловал постановление Кэннон, потребовал "отменить решение о прекращении дела и вернуться к его дальнейшему рассмотрению". Однако 25 ноября он подал в суд ходатайство о прекращении рассмотрения своей апелляции в связи с тем, что "20 января 2025 года Дональд Трамп займет пост президента США".

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