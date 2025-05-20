Суд в США поддержал Трампа в лишении 350 тыс. венесуэльцев защиты от депортации

Верховный суд своим решением поддержал намерение администрации президента США Дональда Трампа лишить защиты от депортации около 350 тыс. находящихся на территории страны мигрантов из Венесуэлы.

Верховный суд своим решением поддержал намерение администрации президента США Дональда Трампа лишить защиты от депортации около 350 тыс. находящихся на территории страны мигрантов из Венесуэлы.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте высшей судебной инстанции.

Как следует из материалов дела, администрация предыдущего президента США Джо Байдена по меньшей мере дважды предоставляла так называемый статус временной защиты (TPS) мигрантам из Венесуэлы. В общей сложности его смогли получить около 600 тыс. человек. Такой статус позволял им получить разрешение на работу и легально проживать на территории США.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм попыталась оспорить получение такого статуса 350 тыс. уроженцами Венесуэлы, которые получили его в 2023 году. Однако федеральный окружной суд штата Калифорния заблокировал это решение.