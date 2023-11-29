Суд в США отказал основателю Binance в переезде в ОАЭ до приговора

Суд в США отказал основателю крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао в просьбе покинуть американскую территорию на фоне выдвинутых против него и самой компании обвинений со стороны минюста страны.

Суд в США отказал основателю крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао в просьбе покинуть американскую территорию на фоне выдвинутых против него и самой компании обвинений со стороны минюста страны.

Как передает Report, об этом следует из опубликованного судебного решения.

"Постановили, что условие, позволяющее ответчику вернуться в ОАЭ в ожидании вынесения приговора, приостанавливается до тех пор, пока суд не разрешит ходатайство властей о пересмотре", - говорится в тексте документа, подписанного американским окружным судьей Ричардом Джонсом.

Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях, американский минюст требует от биржи выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа.

Сам Чжао на фоне выдвинутых обвинений заявил, что уходит с поста генерального директора компании, пообещав заняться инвестированием.

Прокуратура США 21 ноября выдвинула обвинения против крупнейшей криптовалютной биржи Binance в заговоре с целю осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег, а также нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Как указано в обвинениях, руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.

Агентство Блумберг сообщало, что Binance может согласиться на мировое соглашение с министерством юстиции США на сумму в 4 миллиарда долларов. Сделка может стать окончанием расследования ведомства в отношении криптобиржи, которое ведется как минимум с 2018 года. Расследование минюста было сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег.

Binance - ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.