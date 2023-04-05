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Суд в США обязал Сторми Дэниелс возместить Трампу судебные издержки

Суд в США обязал Сторми Дэниелс возместить Трампу судебные издержки Апелляционный суд девятого округа в США обязал бывшую порноактрису и стриптизершу Стефани Клиффорд (известна под псевдонимом Сторми Дэниелс) возместить экс-главе Белого дома Дональду Трампу судебные издержки в размере 120 тыс. долларов.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 14:11
Суд в США обязал Сторми Дэниелс возместить Трампу судебные издержки

Апелляционный суд девятого округа в США обязал бывшую порноактрису и стриптизершу Стефани Клиффорд (известна под псевдонимом Сторми Дэниелс) возместить экс-главе Белого дома Дональду Трампу судебные издержки в размере 120 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил сын политика Дональд Трамп - младший.

"9-й округ только что присудил Трампу 121 962,56 долларов в качестве гонораров адвокатам [в деле] против Сторми Дэниелс <...>. Это в дополнение к примерно 500 тыс. долларов, которые она уже должна ему", - написал он в Twitter.

Как отмечает телеканал CNN, Дэниелс подала иск в 2018 году и обвинила Трампа в распространении порочащих ее сведений, но суд тогда выиграл бывший глава Белого дома.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатил Дэниелс 130 тыс. долларов для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с политиком. Они якобы имели место еще в 2006 году. Сам Коэн признал, что заплатил Дэниелс из собственных средств и без ведома Трампа.

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Версия на английском языке Stormy Daniels ordered to pay Trump team another $120,000 in legal fees

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