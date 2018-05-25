Суд в США обязал Samsung выплатить Apple $539 млн за нарушение патентов

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Калифорнийский суд обязал корпорацию Samsung выплатить корпорации Apple почти 539 миллионов долларов за нарушение патентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Samsung должна выплатить 533,3 миллиона долларов за нарушение патентов на промышленный образец, а также 5,3 миллиона долларов за нарушение патентов на изобретение.

Корпорация Apple рассчитывала получить один миллиард долларов, так как, по ее мнению, Samsung заработала на использовании патентов не менее миллиарда долларов и должна выплатить все деньги, вырученные с реализации смартфонов, в которых незаконно использовались запатентованные технологии и дизайнерские решения.

В свою очередь, Samsung хоть и признавала вину, но настаивала на гораздо меньшей сумме, 28 миллионов долларов, так как корейский производитель был уверен, что "заимствованные" компоненты и элементы дизайна — это не всё устройство, а лишь малая его часть.

Судебное разбирательство между компаниями тянется с 2011 года, но до сих пор решения, принятые разными судами, не устраивали ни одну из сторон.