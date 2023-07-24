Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за неповиновение полиции

Суд в Швеции вынес решение о выплате штрафа активисткой Гретой Тунберг за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё.

Суд в Швеции вынес решение о выплате штрафа активисткой Гретой Тунберг за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, девушка должна будет выплатить 1 500 шведских крон (около 144 долларов), а также пожертвовать еще 1 000 крон (96 долларов) в шведский фонд для жертв преступлений.

Тунберг на суде подтвердила, что допустила вменяемые ей нарушения, но отказалась признавать вину. Она сказала, что она нарушила правила из-за необходимости, обусловленной "климатическим кризисом", приводит ее слова AFP. СМИ писали, что ей могло грозить до 6 месяцев тюремного заключения.

19 июня члены организации Reclaim the Future попыталась блокировать въезд в порт города Мальмё в знак протеста против использования ископаемого топлива. В числе протестующих была и Тунберг. Она говорила, что участники акции намерены "физически остановить инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом".