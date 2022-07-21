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Суд в России арестовал активы швейцарского Credit Suisse

Суд в России арестовал активы швейцарского Credit Suisse Арбитражный суд Москвы наложил арест на российскую собственность швейцарского банка Credit Suisse в качестве обеспечительной меры по иску Транскапиталбанка. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, информация об этом следует из карточки дела на сайте
Другие страны
21 июля 2022 г. 19:38
Суд в России арестовал активы швейцарского Credit Suisse

Арбитражный суд Москвы наложил арест на российскую собственность швейцарского банка Credit Suisse в качестве обеспечительной меры по иску Транскапиталбанка. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, информация об этом следует из карточки дела на сайте суда.

Транскапиталбанк пытался взыскать деньги по кредиту, который в 2020 году выдали компании Uzauto. Изначальным кредитором выступал Credit Suisse, позднее к нему присоединился Транскапиталбанк, выделивший €10 млн.

19 апреля наступил срок погашения займа. Но на следующий день Транскапиталбанк попал под блокирующие санкции США, что помешало ему получить деньги от Credit Suisse. Поэтому кредитная организация подала в суд на Credit Suisse с требованием взыскать €10 млн. Сначала суд отказал в удовлетворении искового требования, но во время следующего заседания по этому делу арестовал указанную сумму на счетах Credit Suisse в российском «Банк Кредит Свисс».

Также суд запретил материнскому холдингу распоряжаться 99,9% принадлежащих ему акций «Банка Кредит Свисс» и еще одной «дочки» — «Кредит Свисс Секьюритиз».

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