Суд в России арестовал активы швейцарского Credit Suisse

Арбитражный суд Москвы наложил арест на российскую собственность швейцарского банка Credit Suisse в качестве обеспечительной меры по иску Транскапиталбанка. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, информация об этом следует из карточки дела на сайте

Арбитражный суд Москвы наложил арест на российскую собственность швейцарского банка Credit Suisse в качестве обеспечительной меры по иску Транскапиталбанка. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, информация об этом следует из карточки дела на сайте суда.

Транскапиталбанк пытался взыскать деньги по кредиту, который в 2020 году выдали компании Uzauto. Изначальным кредитором выступал Credit Suisse, позднее к нему присоединился Транскапиталбанк, выделивший €10 млн.

19 апреля наступил срок погашения займа. Но на следующий день Транскапиталбанк попал под блокирующие санкции США, что помешало ему получить деньги от Credit Suisse. Поэтому кредитная организация подала в суд на Credit Suisse с требованием взыскать €10 млн. Сначала суд отказал в удовлетворении искового требования, но во время следующего заседания по этому делу арестовал указанную сумму на счетах Credit Suisse в российском «Банк Кредит Свисс».

Также суд запретил материнскому холдингу распоряжаться 99,9% принадлежащих ему акций «Банка Кредит Свисс» и еще одной «дочки» — «Кредит Свисс Секьюритиз».