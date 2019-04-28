Суд в Перу заменил экс-президенту тюремное заключение на домашний арест

Апелляционный суд Перу отменил решение о предварительном заключении экс-президента Педро Пабло Кучински сроком на три года и постановил заменить его на домашний арест.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Согласно постановлению суда, бывшему главе государства запрещено общаться с другими фигурантами его дела, давать интервью СМИ и заниматься политической деятельностью.

10 апреля суд Лимы принял решение заключить Кучински под стражу сроком на 10 дней. По истечении этого срока суд удовлетворить ходатайство прокуратуры о назначении предварительного заключения Кучински на срок 36 месяцев. В пятницу прокуратура изменила свое решение и попросила домашний арест для экс-главы государства из-за проблем со здоровьем. В субботу ему была сделана операция на сердце.