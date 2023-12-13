Суд в Пакистане повторно предъявил обвинения Имрану Хану в нарушении закона о гостайне

Пакистанский суд повторно предъявил обвинения экс-главе правительства Имрану Хану и бывшему главе МИД Шаху Мехмуду Куреши в нарушении закона о государственной тайне.
Как передает Report об этом сообщает газета The News International.
Обвинения вынесены на публичном заседании специального суда по нарушению закона о гостайне, проходившем в тюрьме "Адиала" в городе Равалпинди. Подсудимые свою вину не признали.
Впервые обвинения в этом преступлении были предъявлены Хану и Куреши в октябре на закрытом заседании специального суда в тюрьме "Адиала", в ходе которого состоялся допрос свидетелей со стороны обвинения. Однако в ноябре Верховный суд Пакистана признал проведение суда над бывшими премьер-министром и главой МИД на тюремной территории незаконным и ошибочным.