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Суд в Пакистане повторно предъявил обвинения Имрану Хану в нарушении закона о гостайне

Суд в Пакистане повторно предъявил обвинения Имрану Хану в нарушении закона о гостайне Пакистанский суд повторно предъявил обвинения экс-главе правительства Имрану Хану и бывшему главе МИД Шаху Мехмуду Куреши в нарушении закона о государственной тайне.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 15:39
Суд в Пакистане повторно предъявил обвинения Имрану Хану в нарушении закона о гостайне

Пакистанский суд повторно предъявил обвинения экс-главе правительства Имрану Хану и бывшему главе МИД Шаху Мехмуду Куреши в нарушении закона о государственной тайне.

Как передает Report об этом сообщает газета The News International.

Обвинения вынесены на публичном заседании специального суда по нарушению закона о гостайне, проходившем в тюрьме "Адиала" в городе Равалпинди. Подсудимые свою вину не признали.

Впервые обвинения в этом преступлении были предъявлены Хану и Куреши в октябре на закрытом заседании специального суда в тюрьме "Адиала", в ходе которого состоялся допрос свидетелей со стороны обвинения. Однако в ноябре Верховный суд Пакистана признал проведение суда над бывшими премьер-министром и главой МИД на тюремной территории незаконным и ошибочным.

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Версия на английском языке Pakistan court indicts Imran Khan for leaking state secrets
Версия на азербайджанском языке Pakistan məhkəməsi İmran Xana yenidən ittiham irəli sürüb

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