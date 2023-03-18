Суд в Пакистане отменил ордер на арест Имрана Хана

Суд в Пакистане отменил ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана и перенес слушания по его делу на 30 марта.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
Это решение было принято после того, как полиция вступила в столкновения со сторонниками ДЗС около здания суда, и судья принял решение не проводить заседание на фоне столкновений. При этом была официально зафиксирована явка Имрана Хана в суд, хотя политик не смог покинуть свой автомобиль из-за продолжающихся столкновений.
Телеканал AAG TV отмечает, что Хан в настоящее время возвращается в свою резиденцию в Лахоре.
Экс-премьер обвиняется в том, что продавал дорогие подарки, полученные им от лидеров иностранных государств во время нахождения у власти.