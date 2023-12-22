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Суд в Пакистане отказался приостановить судимость экс-премьера

Суд в Пакистане отказался приостановить судимость экс-премьера Высокий суд Исламабада (IHC) отказался приостановить действие судимости бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана по обвинению в мошенничестве, несмотря на отмену действия вынесенного ему приг
Другие страны
22 декабря 2023 г. 11:34
Суд в Пакистане отказался приостановить судимость экс-премьера

Высокий суд Исламабада (IHC) отказался приостановить действие судимости бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана по обвинению в мошенничестве, несмотря на отмену действия вынесенного ему приговора по этому делу.

Как передает Report об этом сообщает газета The Express Tribune.

"Суд не имеет полномочий приостанавливать судимость, означающую доказательство или признание вины обвиняемого. Приговор - это наказание, назначенное осужденному в уголовном процессе. Отмена действия приговора не означает приостановку судимости Имрана Хана", - цитирует издание решение коллегии судей.

Как отмечает газета, вердикт IHC, приведенные в нем юридические нюансы и указание на разницу в терминах "судимость" и "приговор" серьезно затрудняют возможность Хана баллотироваться на предстоящих 8 февраля всеобщих выборах в Пакистане, что является в настоящее время целью политика.

Имран Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре прошлого года избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра. Сейчас он находится под стражей по обвинению в нарушении Закона о гостайне.

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Версия на английском языке Pakistani court refuses to suspend ex-PM's conviction

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