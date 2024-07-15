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Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Хана и его жену до 22 июля

Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Хана и его жену до 22 июля Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля по новому обвинению, связанному с предполагаемым злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахана.
Другие страны
15 июля 2024 г. 10:16
Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Хана и его жену до 22 июля

Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля по новому обвинению, связанному с предполагаемым злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo.

"Суд по ответственности поручил Национальному бюро подотчетности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля", - сообщает телеканал.

В свою очередь адвокат экс-премьера и его жены заявил, что этот арест противозаконен, добавив, что их ходатайство об освобождении под залог уже рассматривается в Верховном суде.

Национальное бюро подотчетности, антикоррупционное агентство Пакистана, выдвинуло новое обвинение менее чем через день после того, как суд Исламабада в субботу удовлетворил апелляцию Хана и его жены, отменив вердикт по делу о незаконном браке, это было последнее судебное дело, удерживающее основателя партии "Техрик-и-Инсаф" в тюрьме.

Возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В августе 2023 года Хан был арестован по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Позже против него были выдвинуты еще ряд обвинений, в частности, о госизмене.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Pakistanın sabiq baş naziri İmran Xana növbəti ittiham irəli sürüb
Версия на английском языке Pakistan's ex-PM Imran Khan and wife arrested in Toshakhana scandal

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