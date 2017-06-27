Суд в Нидерландах подтвердил вину властей в геноциде в Сребренице

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Нидерландов подтвердил решение нижестоящего суда о частичной ответственности государства за гибель мусульман в боснийском городе Сребреница в 1995 году, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В 2014 году Верховный суд Нидерландов постановил, что государство виновно в гибели около 300 мусульман в Сребренице. Согласно решению суда, голландские миротворцы в составе ООН не смогли защитить беженцев, которые просили убежища в их лагере, когда Сребреница перешла под контроль армии боснийских сербов. В постановлении также говорится, что миротворцы могли спасти более 300 человек из почти восьми тысяч мужчин и мальчиков-мусульман, позднее убитых сербами.

Ранее сообщалось, что миротворцы передали сербским силам трёх сербских мусульман. В 2011 году Верховный суд Нидерландов признал ответственность страны за их гибель. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный суд ООН классифицировал эти расправы как геноцид.

11 июля 1995 года Сребреница была захвачена в ходе наступления армии боснийских сербов. По мнению экспертов, были убиты около 8 тыс. боснийских мужчин-мусульман.