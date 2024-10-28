О нас

Суд в Молдовы рассмотрит отчет ЦИК об итогах референдума по интеграции в ЕС

Суд в Молдовы рассмотрит отчет ЦИК об итогах референдума по интеграции в ЕС Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит 31 октября представленные Центральной избирательной комиссией документы, подтверждающие итоги республиканского референдума по вопросу о европейской интеграции, состоявшегося 20 октября.
Другие страны
28 октября 2024 г. 15:20
Суд в Молдовы рассмотрит отчет ЦИК об итогах референдума по интеграции в ЕС

Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит 31 октября представленные Центральной избирательной комиссией документы, подтверждающие итоги республиканского референдума по вопросу о европейской интеграции, состоявшегося 20 октября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Заседание суда, который рассмотрит документы ЦИК о результатах референдума, состоится 31 октября", - говорится в сообщении КС.

Ранее ЦИК признал референдум состоявшимся и утвердил протокол с итогами голосования, который был направлен в КС. По окончательным данным, явка составила 50,72%. За интеграцию высказались 50,35%, против - 49,65%. Согласно закону, документы должны быть рассмотрены в течение 10 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Moldovan court to review CEC report on EU integration referendum results

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi