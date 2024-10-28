Суд в Молдовы рассмотрит отчет ЦИК об итогах референдума по интеграции в ЕС

Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит 31 октября представленные Центральной избирательной комиссией документы, подтверждающие итоги республиканского референдума по вопросу о европейской интеграции, состоявшегося 20 октября.

Конституционный суд (КС) Молдовы рассмотрит 31 октября представленные Центральной избирательной комиссией документы, подтверждающие итоги республиканского референдума по вопросу о европейской интеграции, состоявшегося 20 октября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Заседание суда, который рассмотрит документы ЦИК о результатах референдума, состоится 31 октября", - говорится в сообщении КС.

Ранее ЦИК признал референдум состоявшимся и утвердил протокол с итогами голосования, который был направлен в КС. По окончательным данным, явка составила 50,72%. За интеграцию высказались 50,35%, против - 49,65%. Согласно закону, документы должны быть рассмотрены в течение 10 дней.